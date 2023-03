A Terni inaugurata la nuova sede della Protezione Civile

Inaugurata a Terni, nella zona industriale di Maratta, la nuova sede della Protezione civile. Struttura universitaria in abbandono, messa a disposizione dal Comune, viene utilizzata da 5 anni dal mondo del volontariato. E' servita come punto di raccolta durante le pandemia e ha collaborato con il centro vaccinale. Oggi ospita la gran parte delle associazioni del territorio e vede rafforzata la sua missione. Tra le associazioni presenti anche quella dei radioamatori, pronti a intervenire in caso di emergenze.

