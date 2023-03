Accordo tra Università e Agenzia delle Dogane

E' la prima volta che nel nostro Paese si stipula un accordo fra Università e Agenzia delle Dogane per formare operatori specializzati in accise e questioni doganali. I corsi sono rivolti a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria e in particolare a quanti sono inoccupati. Nel servizio di Carlo Cianetti le interviste a Roberto Chiara - Direttore territoriale Agenzia delle Dogane e a Maurizio Oliviero - Rettore Università di Perugia