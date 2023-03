Agricoltura: è il momento delle donne

Aumentano le quote rose in agricoltura. Un settore che offre tante declinazioni: dalla ricezione turistica, all'alimentare, passando per il vino e la cosmetica. Coldiretti ha voluto festeggiarle in questo 8 marzo. Nel servizio di Federica Becchetti le interviste a Giulia Goretti imprenditrice e a Rosalba Cappelletti responsabile regionale Coldiretti Donne Impresa