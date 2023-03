Decreto flussi: le domande superano le offerte

Superano l'offerta le richieste pervenute anche in Umbria nel giorno del click day, previsto dal nuovo decreto flussi del governo per regolarizzare l'arrivo di manodopera straniera in Italia.Le aziende chiedono a gran voce la possibilità di un ampliamento delle quote disponibili.

Nel servizio di Ivano Porfiri con il montaggio di Walter Pasqualini le interviste a Kini Bardh, imprenditore edile e ad Alessandro Broccatelli dello Sportello Immigrazione CIDIS