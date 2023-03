A Foligno in volo per i cento anni dell'aeronautica

Compie 100 anni l'aeronautica militare italiana, istituita il 28 marzo del 1923. Manifestazioni importanti si sono svolte in tutta Italia per la terza forza armata del paese. Alzabandiera solenne all'aeroporto di Foligno, dove ha sede il nono servizio tecnico distaccato dell'aeronautica militare, situato all'interno alla ditta Officine meccaniche Oma. Sono stati ricordati passione, senso del dovere e spirito di squadra che uniscono i 40mila militari che fanno parte del corpo. In volo in segno di festa si è alzato l'aereo SF 260.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montaggio di Federico Fortunelli, le interviste al tenente colonnello Marino Martino e Umberto Tonti, presidente di Oma.