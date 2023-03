Climate change, da Foligno 'la goccia del cambiamento'

Otto incontri ed iniziative per valorizzare il patrimonio vitale come l'acqua nel territorio diffuso del folignate. Dopo le iniziative del 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, anche nel week end molti gli eventi promossi da ‘In Alto’, organizzazione che raccoglie oltre 30 associazioni. Slogan di quest'anno “La goccia del cambiamento”, che ha visto coinvolte moltissime scuole.

Ultimo atto, proprio a Capodacqua, si è tenuta la conferenza del professore Tommaso Moramarco, dirigente di Ricerca del Cnr. Dopo una visione generale sullo stato di salute del pianeta, dove scarseggiamo le risorse ma di contro aumenta la popolazione mondiale, è entrato nello specifico della situazione in Umbria. L'incontro è stato promosso nell'ambito delle iniziative preliminari del prossimo Festival di Scienza e Filosofia. Il direttore Pierluigi Mingarelli è stato particolarmente colpito dalla tanta partecipazione dei territori.

Nel servizio di Luca Ginetto, con montaggio di Federico Fortunelli, intervista a Tommaso Moramarco, dirigente di Ricerca del Cnr.