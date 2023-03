Il nuovo anno dell' Accademia di Belle Arti

Inaugurazione ufficiale dell'anno accademico per l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci a Perugia. Dopo la bufera la prestigiosa istituzione scolastica sembra aver trovato il suo equilibrio e i progetti per il futuro non mancano. Nel servizio di Massimo Angeletti le interviste al presidente Mario Rampini e al sindaco di Perugia Andrea Romizi