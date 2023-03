La via della decarbonizzazione

Cambiamento climatico, gestione delle risorse agronomiche e forestali, scelte politiche. Sono sempre di più gli elementi con i quali chi si occupa del settore primario deve fare i conti. Per questo Cia Agricoltori e la Federazione dei dottori agronomi e forestali dell'Umbria hanno proposto ai loro iscritti una riflessione sulle prospettive teoriche e pratiche per il prossimo futuro. Ambiente, clima e geopolitica sono strettamente intrecciati, spiega il politico Massimo Fiorio, autore del volume "Decarbonizzare la democrazia. Energia, terra e politica dalla rivoluzione industriale alla guerra russo-ucraina". Ma cosa si intende per decarbonizzare? Abbandonare l'utilizzo di carbone fossile. Ma questo si può fare in diversi modi: utilizzando le energie alternative oppure sottraendo anidride carbonica prima che raggiunga l'atmosfera - attraverso una corretta pratica agronomica o gestione forestale. Con l'evoluzione della normativa, nel prossimo futuro, le imprese agricole potranno monetizzare la cessione dei propri crediti di carbone, quello che riusciranno a stoccare con la loro attività.

