Lo "spettacolo bellissimo" di Lodo Guenzi che non finisce con un suicidio

Solo piano e parole. Un uragano di parole che spazzano il palcoscenico del teatro Secci di Terni e poi volano via leggerissime. Lodo Guenzi, frontman del gruppo pop ‘Lo stato sociale’ ha l'animo del solista ed è molto di più delle sue canzoni che entrano in testa come tormentoni: ''Uno spettacolo bellissimo che non finisce assolutamente con un suicidio''. Il titolo esilarante come lo show dove l'artista bolognese si racconta a cuore aperto, senza filtri e senza pudore.

Servizio di Antonella Marietti, montaggio di Giorgio Belli.