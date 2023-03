L'Umbria del Taekwondo

Sport olimpico da Sydney 2000. Agli ultimi giochi di Tokyo il Taekwondo ha regalato all'Italia la prima medaglia d'oro con Vito dell'Aquila. E' senza dubbio una disciplina in evoluzione. Che affascina e conquista i più giovani. Dopo lo stop forzato imposto dal Covid, a Perugia è tornato il Trofeo Volumnia, gare interregionali giovanili di combattimento, con la partecipazione di 35 società: sui tatami del PalaBarton, circa 300 atleti provenienti, oltre che da tutta l'Umbria, anche dalla Marche, dal Lazio, dall'Abruzzo, dal Veneto e dalla Sardegna. Caschetto, corpetto e calzari: ogni sfida è un concentrato di tecnica e tattica. Da segnalare il 12° posto della società Braccio Fortebraccio. In Umbria il Taekwondo sta lentamente prendendo piede. Bene nel Perugino, nel Folignate e a Gubbio. Si sta lavorando per sbarcare anche a Terni.

Servizio di Antonello Brughini, montaggio di Gabriele Liberati. Con l'intervista a Roberto Lodi, presidente regionale Taekwondo.