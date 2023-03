Omicidio-suicidio di Tuoro, si attende l'esito dell'autopsia

La sua confessione, Lamberto Roscini l'ha affidata a diversi biglietti scritti a mano lasciati in giro per la casa di Tuoro sul Trasimeno dove viveva con la ex moglie. Un modo per raccontare a chi avrebbe trovato i corpi, come aveva soffocato, forse nel sonno, Francesca Giornelli dopo l'ennesima lite e per quale motivo. "È colpa della birra", ha scritto fra l'altro, per spiegare come l'alcool si fosse preso quella donna e la loro vita. Poi, coperto il cadavere con un lenzuolo bianco, è uscito di casa lasciando le chiavi sulla porta per permettere di entrare a chi avrebbe scoperto l'accaduto, e si è impicciato con una corda legata alle travi di una veranda al pian terreno. Ed è dove il padrone di casa, martedì pomeriggio, ha scoperto il cadavere di Lamberto. Lo cercava dal mattino senza successo per chiedergli di controllare la presenza di una gatta nel garage, e non riuscendo a contattarlo era andato di persona nell'appartamento che la coppia aveva affittato due anni fa, quando erano tornati in Italia dopo alcuni soggiorni all'estero. Sessantaseienne lui, un figlio negli Stati Uniti avuto quaranta anni fa da un'altra donna, e una piccola pensione da invalido per un incidente sul lavoro. Cinquantaseienne insegnante di inglese lei, un matrimonio alle spalle e due figlie, una delle quali all'estero. Era lei che dopo la pandemia era voluta tornare nel paese in cui era cresciuta assieme al padre Franco, regista e attore, e dove si erano sposati dieci anni fa. Nel 2021 il divorzio, forse per motivi fiscali ipotizzano gli inquirenti visto che la coppia continuava a convivere e praticamente nessuno ne era al corrente. Sul corpo della donna il medico legale non ha riscontrato segni di violenza, ma servirà l'autopsia per chiarire fino in fondo cause e dinamiche della morte. Che, in ogni caso, risalirebbe alla tarda serata di lunedì. Nella casa, in ordine e senza segni di colluttazioni, una grande quantità di bottiglie vuote e i biglietti in cui l'uomo malediceva gli alcoolici che si erano presi Francesca e quasi chiedeva perdono per il suo gesto.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Walter Pasqualini