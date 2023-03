Perugia, una "nuova" Unità spinale per rispondere ai bisogni del paziente

Un'equipe allargata e multidisciplinare, l'attenzione a ricerca e formazione per rispondere ai bisogni delle persone con lesione midollare, non solo alla più evidente esigenza di cure primarie. Rappresenta un punto di partenza l'accordo siglato per un nuovo modello organizzativo dell'Unità Spinale Unipolare di Perugia.

L'Umbria, che conta circa 450 persone in questa condizione, è una delle 4 regioni italiane a poter ricoverare pazienti a cui serve ventilazione assistita. La sfida sarà mantenere standard di cura elevati riuscendo anche a garantire un progetto personalizzato di reinserimento nella dimensione sociale e affettiva quotidiana.

Nel servizio di Giulia Bianconi, con montaggio di Gabriele Liberati, interviste a Giuseppe De Filippis, direttore azienda ospedaliera di Perugia; Vincenzo Falabella, presidente Faip; Paola Fioroni, presidente Osservatorio regionale disabilità.