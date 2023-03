Protezione Civile, Nodessi Proietti: "Criticità ma la situazione è sotto controllo"

Qualche criticità, soprattutto per le persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni, ma la situazione è sotto controllo. Dall'alba in corso sopralluoghi a tappetto per ripristinare le condizioni per il ritorno alla normalità delle attività pubbliche già dall'inizio della prossima settimana.

Così Stefano Nodessi Proietti, direttore regionale al Governo del territorio, ambiente e protezione civile al microfono di Antonello Brughini