Raccontare il valore artigiano

Raccontare le storie degli artigiani del territorio, il perché della scelta di questo lavoro, le tradizioni, le soddisfazioni e le difficoltà, gli episodi curiosi e i momenti di svolta. E, soprattutto, i valori che portano avanti. È il senso del progetto “Valore artigiano”, sviluppato da Confartigianato Terni in collaborazione con Giuseppe Magroni. Sul sito della Confartigianato ternana, verrà pubblicata una puntata ogni quindici giorni, per almeno un paio d’anni. La domanda è: il lavoro artigiano può ancora essere un’opzione attrattiva per le nuove generazioni?

Nel servizio di Alessandro Catanzaro le interviste al giornalista Giuseppe Magroni e a Mauro Franceschini, presidente della confartigianato Terni.