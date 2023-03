Una copia del Signorelli per l'incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra

Carta e matita, occhi attenti a tutti i particolari, forme e proporzioni e piano piano il disegno prende vita, così, durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. E' solo un primo, più che parziale, inizio di quella che sarà la copia del Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli, custodito nella Pinacoteca di Città di Castello. Copia che verrà donata a Re Carlo 3° per l'incoronazione e che rientra fra le celebrazioni per il 500enario della morte del grande artista che fu per un lungo periodo alla corte dei Vitelli. Un dono speciale quello pensato dalla Bottega Lazzari, famosa nel mondo per le sue riproduzioni. Un dono, in collaborazione con il comune, per rafforzare il rapporto della città con l'inghilterra.

Il lavoro è appena cominciato. Il supporto sarà lo stesso di allora, in legno massello e la lavorazione, gia' iniziata, coinvolgera' un team di 4 persone fino a maggio senza soste, giorno e notte. Dopo il disegno su più tavole, sarà la volta del colore. Verranno riprodotti colori e ricette che ripropongono quelle utilizzate dallo stesso Signorelli. L'auspicio è che l'opera, una volta donata, venga venduta attraverso le associazioni di beneficenza sostenute da Re Carlo. E che il tutto possa fare anche da volano turistico e culturale per l'alta valle del tevere.

