Tabacco, accordo storico per l'Altotevere

Giuseppina Gioglio, titolare di un'azienda agricola di Montone, passeggia in mezzo alle serre dove stanno maturando migliaia di piccoli semi che daranno vita a circa 15 ettari di tabacco piantabili. Dopo la raccolta, tra fine agosto e ottobre, ci sarà il passaggio nei forni per l'essiccazione.

Da qualche giorno in tutto l'Altotevere si lavora con più leggerezza. La multinazionale giapponese Japan Tobacco International ha infatti siglato al ministero dell'Agricoltura quello che le associazioni di categoria definiscono un accordo storico, che consentirà programmazione e investimenti. L'impegno ad acquistare 8 milioni di chili nei prossimi tre anni arriva dopo un periodo di difficoltà di tutta la filiera, legato anche agli aumenti dei prezzi. L'Umbria, insieme a Veneto e Campania copre oltre il 90% della produzione di tabacco in Italia. Una coltivazione che dà lavoro a molti, secondo i dati Cia (Confederazione Agricoltori Italiani dell'Umbria), circa 10.000 le persone impiegate nei campi, 1000 nella trasformazione, 800 nell'indotto. Alla luce di questi numeri, non è semplice immaginare le campagne umbre senza tabacco. Se un futuro senza sigarette e senza le connesse patologie non può che essere auspicabile, la riconversione dell'Altotevere è iniziata molto lentamente.

Nel servizio di Giulia Bianconi montato da Francesco Saito le interviste a Giuseppina Gioglio e al presidente Cia Umbria Matteo Bartolini.