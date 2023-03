Stabilizzati 500 lavoratori della sanità

Hanno prestato servizio durante l'emergenza causata dal Covid per oltre un anno, sono stati quegli angeli con le mascherine cucite addosso accanto a chi veniva ricoverato in ospedale. Ognuno in base alla propria professionalità ha dato un contributo diverso ma fondamentale per affrontare la pandemia. Oggi i loro sacrifici e i loro diritti vengono riconosciuti. L'accordo siglato tra i sindacati, la Regione e le quattro aziende sanitarie e ospedaliere dà il via libera alle stabilizzazioni per circa 500 lavoratori e lavoratrici della sanità in Umbria. Le procedure per i passaggi a tempo indeterminato verranno avviate subito per chi soddisfa i requisiti dell'accordo. Per chi non rientra nella stabilizzazione ci sono comunque buone notizie, vista la proroga di tutti i restanti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 con la prospettiva, messa nero su bianco, di avviare una nuova procedura per le stabilizzazioni in recepimento del Milleproroghe. Via libera inoltre alla definizione delle graduatorie e all'assunzione dei vincitori del concorso per Oss aperto nel 2021.

"Un passo importante nella lotta al precariato nella sanità della nostra Regione" - commentano i sindacati - che sottolineano come d'ora in poi la forma di contratto da adottare in tutte le pubbliche amministrazioni sarà quella del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato.

