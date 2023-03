Agrigento capitale della cultura, le parole dei sindaci umbri

Erano tre e forse erano troppe le città umbre, nel novero delle dieci finaliste in corsa per diventare capitale della cultura fra due anni. E la concorrenza interna non ha giovato. Ma Agrigento ha vinto soprattutto per la sua posizione al centro del mediterraneo e per il messaggio di fratellanza tra i popoli. La giuria spiega così la propria decisione: "Agrigento assume come centro del proprio dossier di candidatura la relazione fra l'individuo, il prossimo e la natura, coinvolgendo l'isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità.

Le città umbre escono comunque a testa alta dalla competizione. La gara non ha scalfito il desiderio di ulteriore collaborazione e tutti e tre i comuni porteranno avanti le idee e i progetti contenuti nei dossier di candidatura.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Lorenzo Papi, le parole della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani e del collega di Spoleto, Andrea Sisti.

Anche la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha commentato la decisione: “Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato al progetto e mi congratulo con Agrigento. Assisi è già una capitale dei valori e il 2025 per noi sarà comunque un anno molto importante, perché celebreremo l'ottavo centenario del Cantico delle creature”.