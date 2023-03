Il futuro del settore agroalimentare

Se l'instabilità dei mercati dovuta a pandemia e guerra ha mostrato i limiti della globalizzazione alimentare, ridurre la dipendenza dall'estero può essere la soluzione. Questo è emerso dalla tavola rotonda sul futuro dell'agroalimentare con il ministro Lollobrigida ad AgriUmbria. Uno degli obiettivi del governo, è stato sottolineato, è difendere il Made in Italy e garantire alimenti di qualità, al giusto prezzo. Il disegno di legge che vieta in Italia i cibi sintetici prodotti in laboratorio, tra le altre cose, è stato accolto con favore dalle associazioni di categoria che lo considerano una vittoria contro i rischi per i consumatori.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Francesco Fiocchi, le parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, di Luigi Scordamaglia (capo area mercato di Coldiretti) e di Albano Agabiti (presidente di Coldiretti Umbria)