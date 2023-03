Caporalato, dall'agricoltura al terziario

Nuovo incontro in Umbria dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, che si è aggiudicata il bando dell’Unione europea per il contrasto al caporalato. Un progetto rivolto soprattutto ai migranti, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sull’intera filiera, per fare acquisti responsabili e consapevoli.

Nel servizio di Antonio Barillari, le parole di Ofelia Oliva (direttrice nazionale Adoc) e Alessia Antonelli (presidente Adoc Terni)