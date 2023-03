Un tratto della E45 chiuderà per la demolizione di un cavalcavia

È tutto pronto per la demolizione del cavalcavia di Promano sulla E45. La prima fase dell'operazione scatterà domani sera alle 21 per concludersi alle 7 di domenica mattina. In quelle ore la strada a quattro corsie resterà chiusa in entrambe le direzioni tra le uscite di Umbertide, Promano e Montone, col traffico deviato sulla viabilità secondaria.



Tre mesi fa il ponte fu danneggiato da un tir in transito con il braccio dell'escavatore fuori sagoma. Nell'impatto si ruppe una trave e il cemento venne giù a pezzi. L'Anas corse ai ripari con un doppio sostegno per evitare rischi. Ma, mentre il camionista che sbagliò i calcoli se l'è cavata con una multa da 9mila euro, gli automobilisti della zona continuano a pagare il prezzo dei disagi alla circolazione. Si avvicina il ritorno alla normalità, compresa la riapertura dello svincolo. Tutto in una notte, o quasi, grazie al lavoro di almeno cinquanta persone fra tecnici, operai e agenti. La distruzione dell'impalcato sarà poi completata, con più tempo a disposizione, nel terreno a fianco. Il nuovo ponte, in acciaio è già stato progettato, l'Anas conta di iniziare i lavori per la sostituzione entro l'estate. Costo complessivo: mezzo milione di euro.

Nel servizio di Andrea Rossini, montato da Francesco Saito, le parole di Michele Consumini (ingegenere Anas)