Il commissario anche per il sisma di Umbertide

La struttura del commissario straordinario alla ricostruzione dopo il terremoto del Centro Italia potrebbe occuparsi anche del sisma che ha colpito Umbertide e Perugia. È stato lo stesso Guido Castelli, in visita a Preci, a dirsi disponibile, dopo che la Regione ha inviato al governo il dossier per la richiesta dello stato di emergenza.

All’indomani del via libera al dl sisma, Castelli si è intrattenuto per circa un’ora in riunione con il sindaco Massimo Messi e con i tecnici comunali. Poi si è spostato per una visita al ristorante “Guaita di Sant’Eutizio”, dove un rogo ha di nuovo fermato l’attività, ripartita con grande fatica dopo il terremoto e la pandemia.

Nel servizio di Ivano Porfiri, le voci del commissario Guido Castelli e del sindaco Massimo Messi e della proprietaria del ristorante Anita Rasi