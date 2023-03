Quanto sappiamo sull'autismo

Spettro autistico e scuola: un rapporto importante che segna la vita, in grado di influire anche sull'andamento dei vari aspetti dei disturbi del neurosviluppo, insieme anche ad alcune malattie rare. L'autismo è in crescita, forte, a incidere molto il lockdown, a causa del Covid. Manifestazione a Foligno, alla caserma Gonzaga in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, il 2 aprile. Organizzata dall'associazione Anffas per loro onlus, che racchiude i familiari e i genitori. E' stato presentato il progetto interviste a scuola.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Lorenzo Papi, le parole di Moira Paggi (presidente Anffas per loro)