Il maxi debito della ex comunità montana del Trasimeno

I 15 comuni della ex comunità montana del Trasimeno dovranno ripianare il buco milionario accumulato dall'ente. Non sembra lasciare alternative il piano della giunta regionale per chiudere l'infinita partita della liquidazione delle cinque ex comunità montane umbre, avviata nel 2011. Tre hanno un avanzo di amministrazione milionario, quella della Valnerina una leggera perdita di 200mila euro. La comunità montana del Trasimeno, invece, presenta un buco nero di ben 19 milioni, frutto di debiti scaricati dai comuni e investimenti, già attenzionati dalla Corte dei conti, estranei alle finalità dell'ente.

I debiti per il 90% sono verso istituti bancari. La Cassa depositi e prestiti reclama 13 milioni per rate di mutui e finanziamenti non pagati. Dal 2016 non è stato accantonato neanche il tfr dei dipendenti, confluiti in Afor. Nel piano di liquidazione unico, per ridurre la passività, è stato previsto un fondo patrimoniale dove far confluire gli immobili delle altre quattro comunità montane.

Resterebbe una cifra superiore agli 8 milioni che, secondo la legislazione regionale, deve ricadere sui comuni del Trasimeno e su quelli di Bettona, Cannara, Deruta, Marsciano, Collazzone e Torgiano. Tutti, potenzialmente, a rischio default. I sindaci incontreranno la presidente Tesei l'11 aprile.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Simone Pelliccia, le parole del vice presidente della giunta regionale Roberto Morroni e del commissario liquidatore Fabrizio Vagnetti