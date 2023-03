Il problema della desertificazione bancaria

Le fusioni fra alcune banche degli ultimi anni, fra le varie conseguenze, hanno avuto quella della desertificazione bancaria. In pratica, soprattutto al Sud e al Centro, alcune aree del territorio e paesini sono rimasti senza alcuno sportello bancario. Fra le categorie maggiormente danneggiate dall'assenza di una banca ci sono ovviamente gli anziani, che spesso hanno scarsa dimestichezza con gli strumenti elettronici e le operazioni online. I dati umbri certificano la gravità del fenomeno: dal 2015 163 sportelli bancari chiusi e 1.200 posti di lavoro in meno. La zona più colpita è la Valnerina; in totale, su 92 comuni umbri ben 25 sono senza banche.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Gabriele Liberati, le parole di Riccardo Colombani (segretario nazionale First Cisl), Giancarlo Monsignori (presidente Adiconsum Umbria) e Francesco Marini (segretario First Cisl Umbria)