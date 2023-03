Il film "Il Delta" proiettato alla Stranieri

Michele Vannucci ha incontrato gli studenti dell'Università per stranieri di Perugia. Il regista romano ha esordito nel cinema nel 2016 con “Il più grande sogno”. Ora ha presentato “Delta”, una storia di bracconieri e pescatori in lotta per la loro comunità, nel delta del Po. La partecipazione del regista rientra nei laboratori di Linguaggio della comunicazione digitale, cinema, fotografia e turismo dell'Università per stranieri.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Valeria Giulianelli, le parole di Michele Vannucci