Contrastare l'inquinamento luminoso

Un nemico silenzioso, che oscura i cieli e altera l'equilibrio della natura. È l'inquinamento luminoso, causato dall'introduzione di luce artificiale diretta o indiretta, in aumento ogni anno di circa il 10%. L'Italia è uno dei paesi più esposti a questo fenomeno e negli anni le regioni si sono dotate di leggi per contrastarlo, seguite dalle iniziative di alcune amministrazioni locali. Di pochi giorni fa “L'ora della Terra”, promossa dal Wwf per sensibilizzare cittadini e istituzioni: per un'ora luci spente, non solo per attutire l'effetto inquinamento ma anche nell'ottica del risparmio energetico. Pratiche virtuose utili a non alterare il normale ciclo della natura.

Nel servizio di Alessandro Buscemi, montato da Carlo Bartolucci, la voce del presidente del Wwf Umbria Sauro Presenzini