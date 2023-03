Polemica a Foligno per la variante sud

Non è solo il ponte rialzato a non piacere. Si riaccende a Foligno il dibattito sulla variante sud, che dovrebbe collegare le zone industriali della Paciana e di Sant'Eraclio. Il comitato che si batte contro l'attuale progetto ha convocato alle 15.30 una protesta sotto al comune in cui minaccia di bruciare una copia del piano regolatore. Questo perché - a loro dire - mancano molte informazioni sul progetto preliminare, presentato da Quadrilatero il 14 febbraio scorso.

Il comitato non si è mai detto contrario a un collegamento, ma lo vorrebbe su una traiettoria più esterna. Mentre i quartieri dovrebbero essere cuciti da una viabilità realizzata rispettando il piano regolatore vigente. Oltre a deturpare il paesaggio e anche la pista ciclabile della Tronca, per chi protesta l'area è soggetta anche a forte rischio idraulico. Per questo ce l'hanno col sindaco, che nega di sottrarsi al confronto.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Francesco Battistelli, le interviste a Luigi Casini, portavoce Comitato 'Variante sud', e Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno