Stamattina il precetto pasquale interforze

Donne e uomini in alta uniforme per un momento di preghiera all'approssimarsi della settimana santa. Si è tenuta anche nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia, come in tutta Italia, la celebrazione del precetto pasquale interforze, tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle forze armate, delle forze dell'ordine e degli altri corpi, armati e non, dello Stato.



Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Simone Pelliccia, le parole dell'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Ivan Maffeis