Grifoni attesi domani a Cittadella

Obiettivo: rimettersi in carreggiata, dopo le sbandate in trasferta contro Pisa e Sudtirol (in mezzo, lo 0-0 casalingo contro il Como). A Cittadella - contro una squadra avanti di 5 punti - il Perugia si gioca molto in chiave salvezza. Castori negli ultimi giorni ha lavorato anche sul piano psicologico. E le motivazioni non mancano.

Il tecnico biancorosso recupera gli infortunati Ekong e Iannoni; ancora fuori, invece, la punta Olivieri. Squalificati i difensori Rosi e Curado, in attacco dovrebbero giocare Di Carmine e Di Serio. Al Tombolato sarà battaglia; il campo, d'altronde, è sempre stato difficile per i grifoni. Il Cittadella, tra l'altro, è imbattuto di fronte al suo pubblico nel girone di ritorno, con due vittorie e tre pareggi. Fischio di inizio alle ore 14.

Nel servizio di Antonello Brughini, montato da Renzo Matteucci, le parole dell'allenatore del Perugia Fabrizio Castori