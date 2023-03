Sir in Polonia per la Champions

Siamo nella fase caldissima, dove sbagliare è assolutamente vietato. Gara di andata - in Polonia - della semifinale di Champions League: avversari di Perugia i bi-campioni in carica dello Zaksa, che hanno eliminato ai quarti Trento. Ostacolo durissimo per Giannelli e compagni (reduci dalla sofferta vittoria contro Milano). Ma a questo punto della stagione è inutile fare calcoli: occorre spingere al massimo. E il tecnico Anastasi - che per ben 11 anni ha lavorato in Polonia - non si tira indietro.

Stamattina ultimo allenamento prima del match. Probabile un 6+1 iniziale con Giannelli in cabina regia e Rychlicki in diagonale; Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk schiacciatori e Colaci libero. Il grande (e atteso ex) della partita è Kamil Semeniuk, cresciuto proprio nelle file dello Zaksa, dove ha militato fino alla passata stagione. Fischio di inizio alle ore 20.30.

Nel servizio di Antonello Brughini, montato da Renzo Matteucci, le parole di coach Andrea Anastasi