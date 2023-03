Anna Rita e la sua assistente personale, Giulia. Francesca che studia e si prepara per un lavoro. Due esempi di come la disabilità non fermi la vita.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Paolo Canestri, le testimonianze di Anna Rita Mezzasoma (Associazione vita indipendente) e di Francesca Duranti (assistente sociale)