Superbonus 110% per le aree terremotate

Tutti i territori colpiti dai terremoti che si sono verificati in Italia dal 2009 in poi, fino al 2025, godranno dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta: strumenti necessari perché il contributo sisma possa essere unito al contributo 110%. L'emendamento è stato approvato dalla commissione finanze della Camera. Grande soddisfazione è stata quindi espressa dal commissario per la rigenerazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

Queste misure, infatti, insieme ad altre già varate per l'area del cratere, potranno restituire agli abitanti case e attività in condizioni di sicurezza.