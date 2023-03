Cento occhi sulla città

Una rete di 102 telecamere che copriranno tutto il territorio comunale. Inizieranno a metà aprile i lavori per portare a compimento il progetto di videosorveglianza integrata di Foligno. Occhi elettronici per garantire più sicurezza ma non solo: Il sistema prevede il monitoraggio del traffico ai fini statistici, preventivi e correttivi, integrando anche dispositivi di interfaccia semaforica, il tutto convogliato verso una control room. Le nuove telecamere saranno 54 e integreranno il sistema precedente. I lavori si svolgeranno in due stralci e costeranno complessivamente un milione di euro. Obiettivo, migliorare il senso di sicurezza del cittadino.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Francesco Battistelli, le voci del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e del comandante della polizia municipale Marco Baffa