Per le scuole 284 milioni

Il futuro della Valnerina e in generale delle zone colpite dal sisma del 2016 passa per la ricostruzione delle scuole. Se ne è parlato nel corso del convegno “La bellezza dei borghi”, organizzato dalla Cisl proprio nella palestra di una scuola, a Sant’Anatolia di Narco. Intanto, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli ha annunciato che all'Umbria verranno destinati 284 milioni per 58 scuole.

Nel servizio di Ivano Porfiri, le voci del segretario regionale Cisl Angelo Manzotti e del segretario regionale Fnp Cisl Luigi Fabiani