Il Perugino in mostra

Questa sera dalle 20 l'apertura straordinaria serale per la mostra che celebra Pietro Vannucci, il Perugino, a cinquecento anni dalla morte. L'esposizione è stata presentata alla stampa alla presenza del sottosegretario Vittorio Sgarbi, con Ilaria Borletti Buitoni che presiede il comitato per le celebrazioni e il sindaco di Perugia Romizi. Per la città e per l'Umbria tutta una vera e propria festa che fino all'11 giugno renderà omaggio a quello che fu definito "il meglio maestro d'Italia" da Agostino Chigi - che però specifica: a patto che faccia di sua mano. Un maestro - certamente - che operò in più botteghe contemporaneamente e che diffuse un canone pittorico in tutta Italia, quasi una lingua comune che fino ad allora era mancata. In mostra nella galleria nazionale dell'Umbria 65 opere, 30 di mano del Perugino, le altre di grandi maestri tra cui Raffaello, Botticelli, Verrocchio, Signorelli, tutti legati al Vannucci da qualcosa più del dato biografico. Un percorso espositivo pensato per documentare la fase migliore della sua carriera artistica e restituire a Perugino il ruolo che gli avevano assegnato il suo pubblico e la sua epoca. Non più - come tanta critica lo ha considerato - "il grande discepolo del Verrocchio, il grande maestro di Raffaello", ma un artista richiestissimo e sorprendente.