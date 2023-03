Tirreno -Adriatico: l'arrivo a Foligno

In una città i festa l'arrivo della terza tappa della Tirreno Adriatico. L'atleta dell'Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen vince in volata. Il belga trionfa nei 216 km della Follonica-Foligno. Secondo posto per Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), terzo Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). Filippo Ganna conserva la maglia azzurra con 28" di vantaggio su Kamna.