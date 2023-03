Un centro per sconfiggere i disturbi del comportamento alimentare

Fame d'Amore, guarda intorno a te: e' l'iniziativa organizzata dalla consulta giovanile del comune di Terni per sensibilizzare ragazzi e ragazze spesso alle prese con un rapporto distorto col cibo. Chiedere aiuto è l'unica possibilità per uscirne. Fondamentali gli specialisti. Si tratta di disturbi in crescita, sempre più giovane l'età. A Terni opportunità di cura presso la comunità terapeutico riabilitativa Città Giardino. Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Francesco Fiocchi, le interviste al neuropsichiatra Augusto Pasini, alla psicologa Lorella Panarese responsabile clinico della comunità Città Giardino e a Moira Santini, presidente della consulta giovanile del comune