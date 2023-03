La Bartoccini cede con Vallefoglia

All'ultima curva Perugia sbanda e la vittoria numero sei in campionato sfuma. È una corsa-salvezza durissima per la Bartoccini-Fortinfissi che, dopo due ore e venti di battaglia al PalaBarton, dopo essere stata avanti di 3 punti (10 a 7) al tie-break, cede alla Megabox Vallefoglia. Per la Bartoccini-Fortinfissi (terz'ultima, a +1 da Pinerolo) è comunque un punto prezioso. Verdetti rimandati alle ultime due di campionato (contro Chieri e Conegliano).

Servizio di Antonello Brughini, montaggio di Lorenzo Papi