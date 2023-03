Proseguono i sopralluoghi sugli edifici colpiti dal sisma

Verificare l'agibilità di case e strutture, aiutare chi è stato costretto a scappare a recuperare quanto possibile. Oggetti personali, animali domestici, il necessario alla vita fuori da una casa ferita dal terremoto. È proseguito senza sosta e per tutta la notte l'impegno delle squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per rispondere alle centinaia di segnalazioni arrivate da tutto il territorio segnato dalle scosse di giovedì. Soprattutto nelle frazioni di Pierantonio e Pian d'Assino, le più colpite, dove si contano già decine di abitazioni e strutture dichiarate inagibili. Comprese le due scuole di Pierantonio, dove lunedì la campanella non tornerà a suonare.

Il primo sopralluogo è dei vigili del fuoco, e serve alla prima scrematura. Se il semaforo è verde, la struttura è agibile e i danni rilevati di poco conto. Si può rientrare in casa, o riaprire l'attività. Altrimenti servono ulteriori sopralluoghi e controlli più approfonditi prima di conoscere il destino di case e negozi. Un limbo in cui restano ancora centinaia di persone.

Nel servizio di Massimo Solani, l'intervista a Francesco Notaro, direttore regionale dei Vigili del Fuoco