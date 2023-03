Gli appuntamenti del fine settimana

Questa sera al teatro Lyrick di Assisi arrivano i PINK FLOYD LEGEND dopo 13 sold out consecutivi. Ultima tappa del tour celebrativo per i 50 anni dall'uscita di The Dark Side of the Moon. Appuntamento alle 21.30

Alle 18.30, lo spazio culturale POPUP di Perugia ospita la prima presentazione nazionale di Acchiappafantasmi, il nuovo libro di Giordano Meacci. In piazza Birago, Meacci dialogherà con il saggista e docente Ugo Fracassa

Per la stagione del Teatro stabile dell'Umbria, Domani alle 18 al Morlacchi di Perugia arriva lo spettacolo di danza "Il mondo altrove". Di e con Nicola Galli, una creazione coreografica ispirata ai rituali indigeni dell'America del Sud

Sempre domani, alle 21, al teatro comunale Luca Ronconi di Gubbio va in scena "I due papi" di Anthony McCarten. Dall'autore premio Oscar, il testo teatrale da cui è stato tratto il film di successo sulle dimissioni di papa Benedetto XVI

E' dedicato alla figura di Marco Pantani, lo spettacolo "Più in alto delle nuvole" in programma domani alla Sala dei Notari di Perugia alle 17. Autore e interprete: Alessio Stefano Berti. Musiche di Alessandro Galli ed Elisabetta Daolio

Fino domenica a Narni la prima edizione del Festival "Stati Interessanti". Tre giorni di spettacoli, proiezioni cinematografiche, incontri a tema in vari luoghi del centro storico. Direzione artistica di Valentina Favella e Mariagrazia Pompei