Multe anche dagli ausiliari

Da oggi, per chi commette un’infrazione legata alla sosta nel comune di Perugia, sarà più facile essere multati: entrano in azione gli ausiliari del traffico che avranno titolo, in base alla riforma del codice della strada del 2020, per elevare sanzioni. Praticamente avranno le stesse competenze dei vigili in caso di sosta irregolare o divieto, anche fuori dagli stalli blu. Rimangono alcuni dubbi sull’operatività degli ausiliari, veri e propri pubblici ufficiali, di certo aumenterà l’introito del comune alla voce multe che oggi è intorno ai 6 milioni e mezzo annui