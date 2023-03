La lotta contro le mafie alla vigilia del 21 marzo

Ricordare e rendere giustizia alle vittime innocenti delle mafie, un esercizio non puramente celebrativo il senso che l'associazione Libera vuole imprimere al 21 marzo. Così, in preparazione alla giornata istituita su proposta dell'associazione di Don Ciotti, Libera Umbria ha proposto un incontro di riflessione sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella regione, il loro insinuarsi nel tessuto economico e comunitario, minando le basi stesse della società.



Nel 2016 è partito il grande processo "quarto passo": dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di imprenditori locali, ricettazione, truffa e usura; sono una cinquantina gli indagati, che la procura ritiene collegati ad alcune 'ndrine della zona di Cirò e Cirò Marina. L'associazione Libera si è costituita parte civile.

E c'è anche una duplice inchiesta che lega l'Umbria a infiltrazioni e traffico di droga: Malapianta e Infectio. Il processo è già in fase di appello.



Nel servizio di Valentina Antonelli le interviste a Francesca Ricci, referente Libera Umbria, gli avvocati Emma Contarini e Massimo Brazzi.