"Uno sforzo titanico"

Non sono stati soli i 2464 morti di e con Covid registrati in questi tre anni in Umbria. I loro angeli nelle ore più dure i sanitari, medici come Stefano che hanno vissuto la pandemia nei reparti di terapia intensiva con le mascherine cucite sul volto. La paura, lo smarrimento, le vite che si perdevano senza sapere come intervenire.

Il senso di inadeguatezza, le domande, la solidarietà tra colleghi per non portare da soli sulle spalle quel grande lutto collettivo che da tre anni si ricorda proprio il 18 marzo, il giorno in cui l'esercito portava via le bare a Bergamo. In Umbria la prima vittima di Covid si era registrata 6 giorni prima, un tifernate di 66 anni. La prima ondata appena accennata ma poi gli ospedali iniziarono a riempirisi e i pazienti a morire. Oggi, con i reparti di terapia intensivi vuoti, è il momento del ricordo.

L'intervista di Erika Baglivo all'anestesista-rianimatore Stefano Cristallini. Il montaggio di Sergio Gisti