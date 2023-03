Al via la semina della lenticchia

I trattori ai piedi delle macerie si sono rimessi in moto per il primo giorno di semina della lenticchia, la produzione simbolo di Castelluccio di Norcia. La neve che ha coperto il terreno per quasi tutto l'inverno quest'anno ha scongiurato il rischio della siccità. I mezzi lavoreranno per un mese e mezzo, a giugno tornerà la fioritura e a fine estate la raccolta. Ma il lungo inverno del paese distrutto dal sisma del 2016 non è ancora finito: per la piastra su cui dovrebbe poggiare il nuovo borgo si dovrà attendere probabilmente il prossimo autunno.

Nel servizio di Erika Baglivo, l'intervista a Gianni Coccia, vicepresidente della cooperativa Lenticchia di Norcia