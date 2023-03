La domenica del volley

Dopo la deludente final four di Coppa Italia la Sir Susa Perugia si rituffa in campionato, dove restano due partite alla fine della regular season, ma la mente dei block devils - come confermato dagli stessi protagonisti - è già rivolta all'impegno di mercoledì a Berlino per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Nel mezzo c'è però la trasferta di Superlega sul campo della Gioiella Prima Taranto, fischio d'inizio ore 18, un match per testare la condizione dei bianconeri, che dovranno dimostrare di non aver subito alcun contraccolpo dall'inaspettata debacle di Coppa. Una cosa è certa. L'agonismo dall'altra parte della rete non mancherà, visto che Taranto è in piena corsa salvezza. Sul piano delle scelte coach Anastasi dovrebbe ancora una volta affidarsi al turn over. Dentro Plotnitski e Flavio, riposano Semeniuk e Solè.

E se c'è attesa per vedere la reazione dei block devils dopo il ko contro Piacenza, altrettanto vale per la Bartoccini Fortinfissi Perugia dopo la cocente sconfitta di Bergamo. Una sconfitta che ha messo di nuovo in discussione la salvezza delle magliette nere, ora in vantaggio di un solo punto su Pinerolo e proprio per questo la sfida del Pala Barton contro Cuneo, fischio d'inizio ore 17, assume un'importanza capitale. Serve vincere e convincere. E' quello che ha chiesto espressamente il presidente Antonio Bartoccini