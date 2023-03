I nuovi uffici della Polfer a Terni

Nell'ambito del massiccio investimento di Rete Ferroviaria Italiana per la ristrutturazione della stazione di Terni, sono stati riaperti in veste totalmente rinnovata gli uffici della Polizia ferroviaria. Un presidio costante per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Nel servizio di Antonio Barillari, con il montaggio di Francesco Fiocchi, le voci del questore di Terni, Bruno Failla e del coordinatore di Fs Security Umbria-Marche-Abruzzo, Alessandro Moretto