Grave incidente sul lavoro alla Ilserv

L’operaio ha perso il piede destro, finito in un macchinario. L’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina è apparso subito grave, l’arto tranciato quasi completamente con molta perdita di sangue.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni, è rimasto sempre vigile, non in pericolo di vita. Dopo la stabilizzazione delle fratture alla gamba, l’uomo è entrato in sala operatoria. L’intervento al moncherino del piede è durato 4 ore. Ora l’operaio è in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto al reparto Centro Maskin. In acciaieria ci sono due reparti di molatura bramme, uno nuovo e uno vecchio, dove l’azienda Coimont di Stroncone, subappalto della Ilserv a sua volta appalto di Ast, svolge manutenzione meccanica.



Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista a Stefano Garzuglia della segreteria Fiom Cgil di Terni