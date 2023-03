Elezioni amministrative a Terni, si cerca l'accordo

Forze politiche ai blocchi di partenza della corsa verso le elezioni fra presentazioni ufficiali del candidato sindaco, posizionamenti, rimbalzi e possibili coalizioni più o meno ampie.

FdI ha concordato con Roma la candidatura a sindaco dell’attuale assessore al bilancio Masselli, ora la palla passa agli alleati del centro destra che si dovranno esprimere, ma la Lega aveva già indicato la scelta del Latini bis. FdI attende risposta, la situazione è in divenire.

Stamattina conferenza stampa del professor Josè Maria Kenny, candidato civico che si mette a disposizione di un’alleanza civica e politica del centro sinistra; non è ancora una candidatura ufficiale. Il Pd si esprimerà martedì dopo il tavolo regionale.

Conferenza stampa anche della lista Bella Ciao, composta da Rifondazione, Partito Comunista, Comitati per l’ambiente e la sanità, e altre forze comuniste. La lista Bella Ciao vede un interlocutore credibile nel candidato sindaco del M5S Fiorelli.

Nel servizio di Antonio Barillari le voci di Josè Maria Kenny, candidato civico, e Michele Froscianti, promotore lista Bella Ciao