Case, prospettiva green

Classe energetica E entro il 2030 e D entro il 2033 con l'obiettivo emissioni zero previsto per il 2050. Sono gli step di adeguamento energetico delle abitazioni stabiliti dalla direttiva europea che il Parlamento di Strasburgo ha da poco approvato. Le misure, non ancora definitive, riguarderanno la maggior parte degli edifici della nostra regione e varieranno a seconda della tipologia di immobile.

Nel servizio di Giulia Bianconi l'intervista a Giacomo Calzoni, presidente Associazione dei costruttori edili Perugia. Montaggio Giorgio Belli.